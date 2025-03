Teele jõudis toitumisnõustamise juurde isikliku kogemuse kaudu – see oli pikk ja keeruline teekond, mille käigus ta pidi ületama nii füüsilisi kui ka vaimseid tõkkeid. Ta oli aastaid võidelnud ülekaaluga ning kuigi naisel oli alati soov kaalu langetada, leidis ta end ikka ja jälle olukorrast, kus igapäevased ahvatlused said võitu. «Umbes kaheksa aastat ärkasin iga päev mõttega, et täna on see päev, mil mu elu muutub. Aga see kestis ainult senikaua, kuni olin ühes ruumis jäätisega või märkasin poes kartulikrõpsude sooduspakkumist,» meenutab Teder.