VIDEO Meigivaba Kelly Clarkson võitis fännide poolehoiu

Täna, 27. märtsil ilmuva Kylie Kelce’i taskuhäälingu Not Gonna Lie episoodi eelvaates astus külalisena üles kolmekordne Grammy võitja, 42-aastane Clarkson – seda täiesti meigivabalt.

«The Kelly Clarkson Show» saatejuht valis mugavuse, kandes halli dressipluusi ja sobivat nokamütsi. Tema juuksed olid hobusesabasse seotud, rõhutades tema värsket, loomulikku välimust.

«Kelly ilma meigita – kui imeline see on! Aitäh, et oled oma kuulsuse juures nii normaalne,» kommenteeris üks inimene. Teine lisas: «Tema loomulik välimus on minu jaoks kõik.»

Üks fänn ütles: «Mulle meeldib, kuidas inimesed end selles taskuhäälingus vabalt tunnevad ja saavad lihtsalt olla nemad ise. Nad ei tunne, et peavad end üles lööma ja see on lahe,» samas kui teine kirjutas: «Kelly tuleb kohale ilma meigita! Alati mu lemmikiidol.»

2018. aasta aprillis PEOPLE’i väljaande The Beautiful Issue ausas küsimuste-vastuste voorus jagas laulja oma üllatavat ilumantrat.

«Minu ilumantra on: Kuulge, mind lihtsalt ei huvita!» ütles Clarkson. «Ja ma mõtlen seda positiivses võtmes. Ma lihtsalt ei hooli asjadest, millele paljud inimesed liiga suurt tähtsust omistavad,» jätkas ta. «Tänan selle eest oma kasvatust. Ma hoolin lihtsalt asjadest, mis on minu jaoks tõeliselt tähtsad. Nii et minu ilumantra on olla ilus, lahke, tore ja hooliv inimene.»

Clarkson tunnustas oma stiili mõjutamise eest ka oma lapsi. «On tore olla ilus ja on tore end üles lüüa, aga see on hoopis teistsugune tunne, kui keegi naeratab sulle selle pärast, et sa oled teda kuidagi puudutanud.»

Laulja sõnul õpetas tema ema talle juba noorena, et inimese väärtust tuleb mõõta iseloomu, mitte välimuse järgi.

Clarksonil on oma endise abikaasa Brandon Blackstockiga tütar River Rose Blackstocki (10) ja poeg Remington Alexander Blackstocki (8). 48-aastasel mänedžeril on varasemast suhtest veel kaks last.​