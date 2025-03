Saaremaalt pärit modell ja mõjuisik Agne Vaher lööb laineid laias maailmas. Just hiljuti sai ta koostöö ühe maailma kuulsa ilubrändiga, aga kuidas Agne sellise eduni jõudnud on? 17-aastaselt modellindusega alustanud Agne jagab intervjuus oma teekonda, mis viis ta kooli moesõudelt rahvusvahelisse sotsiaalmeedia maailma, samuti avaldab ta, kui palju on sellise ameti juures kokkupuuteid kriitikaga, annab soovitusi, kuidas leida enda stiil ning mis sellel kevadel moes on.