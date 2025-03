Londonis tegutsev ekspert Francesca Santoro rääkis väljaandele Femail, et kõik, kes nartsissistiga kokku puutuvad, peaksid neile vastu hakkama, ning jagas tööriistu, mida inimesed saavad kasutada, et nartsissisti nende enda mängus võita.

«Nartsissist kannatab psühholoogilise seisundi all, mille peamine tunnus on empaatiavõime puudumine ja suutmatus luua emotsionaalset sidet,» ütles ta. «Teiseks tunnuseks on ülepaisutatud enesetähtsustamine või õigustunne. On ka teisi äratuntavaid märke, nagu oskuslik manipuleerimine, kompulsiivne valetamine ning ohvrite külm ja kalk kohtlemine.»