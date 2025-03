KAS TÕESTI? Just selle riigi noored naised on kõige seksimaiamad

Hiljutine Prantsusmaa rahvusliku demograafiauuringute instituudi (INED) läbi viidud küsitlus, milles osales 10 000 inimest, näitas, et märkimisväärne hulk noori naisi on seksuaalselt aktiivsemad ja avatumad kui varem.

Andmetest selgub, et 29 protsenti 25–29-aastastest vastanud naistest on olnud vahekorras vähemalt 10 erineva mehega. Võrdluseks – 2006. aastal läbi viidud küsitluses tunnistas sama vanuserühma naistest ainult 8 protsenti, et neil on olnud nii palju partnereid, vahendab New York Post.