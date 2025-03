GALERII Vaata, kuidas ja kelle käe all sündisid Tallinn Fashion Weeki kõige stiilsemad kotid

Tallinn Fashion Weeki külaliste käes nägi teiste seas mitut erilist ja ainulaadset punast käekotti, millel on väga põnev saamislugu. Kevadise moepeo ametlik esitleja Piper-Heidsieck kutsus kokku mõned moesõbrad, IGLA kottide looja Maria Nestrenko ja nüüd on võimalus näha, kuidas need kotid valmisid ja kes olid nende loojad.