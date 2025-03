NII SUURED Meghan avaldab üle pika aja foto oma mõlemast lapsest

Prints Harry ja Meghan Markle jagavad oma laste pilte haruharva, mistõttu on eriti tähelepanuväärne foto, kus Meghan on koos nii poeg Archie kui tütar Lilibetiga. Pilt annab fännidele harukordse võimaluse piiluda Sussexi perekonna argipäeva ja nende austajad on elevil, sest lapsed on vahepeal tõepoolest suureks sirgunud.