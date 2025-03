End kallima jaoks kaks korda rasedaks valetanud naine pisteti pokri

23-aastane Libby Vernon mõisteti kuueks kuuks vangi, kuna ta pettis rasedust teeseldes korduvalt oma elukaaslast. Vernon kohtus 2023. aastal veebirakenduse kaudu mehega ja valetas talle, et sattus oma endise poiss-sõbra vägivalla ohvriks ja ootab temalt kaksikuid. Uus kallim nõustus tärganud armastuse tuules teise mehe lapsed omaks võtma ja üles kasvatama.

Vernon teatas peagi, et üks beebidest suri. Väidetavalt juhtus raseduse katkemine harvaesineva diagnoosi tõttu: emaka kahekordistumine. Paar leinas kaotust koos, kuid ootasid ellujäänud lapse sündi pikisilmi. 2023. aasta detsembris «sündis» Vernonil tütar Athena: ta saatis oma kallimale fotod valges mütsis tüdrukust kirjaga «keegi tahab sinuga kohtuda». Kuid paar päeva hiljem teatas naine mehele, et beebi lakkas hingamast ja esitas talle võltsitud surmatunnistuse, millel oli kirjas, et laps suri imikute äkksurma sündroomi tõttu.