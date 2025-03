FOTOD Traagilise sündmuse järel 190 kilo kaotanud naine: pere ei tundnud mind äragi

31-aastane Tanya tunnistab, et tema toitumisharjumused olid aastate jooksul muutunud kontrollimatuks – peamiselt ebatervislik toitainetevaene kiirtoit ja tohutud portsjonid. Tagantjärele analüüsides sõi ta enda sõnul iga päev üksinda ära sama palju toitu kui kuueliikmeline pere. Kõndimine oli kurnav, igapäevased tegevused vajasid pingutust. Siis saabus 2020. aasta, mil tema elu raputas rängim võimalik kaotus – ta kaotas ülekaalust tingitud terviseprobleemide tõttu oma kõhus kasvava lapse. «See hetk pani mind mõistma, et mitte ainult minu tulevane emaks saamine, vaid ka minu enda elu on ohus,» meenutab 266 kilo kaalunud Tanya.