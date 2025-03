Meghan jagab lihtsat nippi, mis muudab köögiviljad laste jaoks ahvatlevaks

Meghan Markle jagas hiljutises elustiilisaates «Armastusega, Meghan» nutikat nippi, kuidas julgustada lapsi köögivilju sööma ja see nipp on jõukohane kõigile. Ta rääkis, et nende peres on igapäevane tava pakkuda lastele köögivilju, et soodustada tervislikku toitumist ning Archie ja Lilibet söövad neid hea meelega.