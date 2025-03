Üks asi on see, mida me igapäevaselt kanname, aga kui inimene tuleb moe-show’le, siis ta otsib rohkem emotsiooni, inspiratsiooni, positiivset vibe’i ja enda jaoks midagi uut. Liitsin mängulistele siluettidele juurde enda käekirja, näiteks triiksärke ja ülisuuri oversized jakke. Põhikangas oli väga ägeda tsirkusemotiiviga, mis vihjab sellele, et kui ma iga päev hommikul ärkan, siis mulle tundub, et üks tsirkus käib. Me kõik oleme ühes etenduses ja see tundub juba nii normaalne. Kui see on etendus, siis nautigem seda!