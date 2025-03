Mis on tähtsad moeuudised, mida tarvis teada? Kõhnus pole enam moes ja kevadise lahjenduskuuri võib vahele jätta. Pits ja läbipaistvus teevad ilma ning julgus on trump. Värvid on puhkusele läinud – valitseb kohvivahu ja kuldsete kõrbetoonide gamma. Teraapiaks on olemas ka helge kollase, türkiisi, roheliste ja virsikutoonide palett. Aga kindel on see – nii kaunist moekevadet pole ammu nähtud!