Nägime just sinu imeilusat uut kollektsiooni « PÜHA » . Mis on sinu jaoks püha?

Mulle tuleb lausa pisar silma. Minu jaoks on perekond püha. Midagi peab inimese jaoks olema püha – kellele loodus, kellele keskkond, kellele armastus. Hästi raske oleks elada, kui inimestel poleks midagi püha, ja see on sõnum, mida ma tahtsin edasi anda selles kohati hullumeelses maailmas, kus me praegu viibime.