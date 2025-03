Õpilasega vahekorda astunud õpetaja: ma olen lihtsalt liiga ilus

Uurijate sõnul leidis väidetav vägistamine aset 2023. aasta detsembris kooli klassiruumis. Formella, kes on abielus, eitas ülekuulamisel süüd, väites, et ta võeti sihikule ja sattus ise rünnaku alla oma välimuse tõttu ning et ta hoolitses õpilase eest lihtsalt liiga palju. Kohtudokumentide järgi ütles ta: «Kõik ründasid mind, sest olen ilus.» Samuti rõhutas ta, et tal ei olnud ohvriga seksuaalsuhteid, vaid ta oli tema suhtes liiga hoolitsev.​