VIDEO JA GALERII Tiina Talumees paneb naised soovima taas tanu alla saada

Tallinn Fashion Weeki esimesele päevale pani punkti mullune Kuldnõela võitja Tiina Talumees, kes esitles oma värsket kevadist kollektsiooni «Teekond». Uus looming on kui ajarännak, milles minevikupärand kohtub värske ja kaasaegse disainikeelega. Kui Kuldnõela kollektsioon oli peen kõrgmoe pärl, siis nüüd on Tiina oskuslikult põiminud Eesti kultuuritraditsioonidest inspireeritud detailid igapäevasesse moemaailma – tulemuseks on kantav, kuid samas tähendusrikas kollektsioon, mille igas tikandis ja lõikes peitub lugu.