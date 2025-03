Kevadise Tallinn Fashion Weeki moepublik oli sel korral tõeline vaatamisväärsus. Esiteks algas samal päeval kevad ja teiseks oli see päev üle ootuste soe - nii mõnigi moesõber leidis, et riideid kanda pole enam vajagi. Aga nad tegid seda siiski, sada stiilipunkti kõigile, kes parimatest parimate sekka pääsesid!

Parimad riietujad - mida see õieti tähendab? Mida paljam, seda parem? Kas tähelepanu nimel pingutamine väärib preemiat? Kas stiilipunktid eeldavad, et rahakott peab puuga seljas olema? Ei ühtki neist! Kõik sedalaadi moekülalised on tihti väärt aplausi, kuid mitte kohta meie autahvlil. Aga siin on stiilivalikuid, milles on nii tagasihoidlikku elegantsi, lennukat uljust kui moeproffidele omast mängulusti. Õnnestunud stilistika toetab ja raamib kandja isiksust. Riietus on elamiseks, mitte näitamiseks.