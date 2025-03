OTSE LAVALT Enam ei pea olema noor, pikk ega peenike – päris naised vallutasid moelava!

Kõik naised, kes neid proovisid, ütlesid, et nad tundsid end kuningannadena. Sa kannad ise ka neid. Mis tunne sinul on?

Ma tunnen ennast vabana. Ma tunnen enda maailma. Ma naudin end selles. Ka igal mustril on oma tähendus ja need ei kordu kunagi.

Maroko naised on väga naiselikud. Mulle meeldivad Maroko naised, sest nende naiselikkus just väljendub enese peitmises ja mõnes mõttes saladuses hoidmises. Naise ilu saladus ongi olla salapärane.

Kogemusi lavatagustest

Kristinka, moeajakirjanik:

«Moekirjutajana vean välja, aga modelli rollis ikka alla keskmise. Küll aga sümpatiseeris mulle täiega Ilona Abdullajeva idee: «Ma kutsungi lavale ainult päris naised. Eranditult. Sest moodi ju kannavad samuti päris naised!» Nii saime seltskonna säravate tüdrukutega päev varem proovis kokku. Vaatasin ja imestasin – kust on ometi pärit selline bande silmanähtavalt energilisi ja heas vormis naisi. Kui nendega sõbraks sain, selgus ka tõde – võrkpallinaiskond Noniii Estonia. Tundub küll, et sport hoiab inimesed noore ja rõõmsana. Kõik said endale selga kleidi, mis disaineri arvates tundus õige. Aga mitte ainult. «Väga tähtis on tunne – kui sa ei tunne kleidi sees end nagu kuninganna, siis see kleit sind ei kaunista,» ütles Ilona enesekindlalt. Nii keerutasime ringi ja katsusime aru saada, kas kuninganna on kodus või kondab mõne teise kleidi voogava silueti sees.

Kleidiseikluse lõbusaim osa oli see, kui moeetenduse jaoks oli vaja leida tegelased. Esmalt pruut – keegi värske ja päikesena särav. Ainsa pilguga tuvastas moelooja sobiva tegelase. Edasi oli vaja leida ema. Millistele kriteeriumitele peaks vastama ema? «Pikk ja rahulik.» Suureks üllatuseks langes see tore roll mulle. Niisiis kekslesin lavale laenatud lapse ja laenatud koerakesega ning lehvitasin oma enda lastele vaatajate ridades.

Kui kirjeldada, mis tunne nende käsitsi maalitud kangastest käsitööna valminud kleitide sees on, siis see on üpris eriline. Igal on selgelt oma iseloom, vaid proovides saad teada, kuidas te omavahel sobite. Aga kui side loodud, siis on selgelt tunda – see avar, figuurile armu andev ja tugeva emotsionaalse laenguga rüü selgelt toetab oma kandjat. Lubab sul nautida naine olemist ja naiselikkust, muutmata sind ülearu haavatavaks. Hea idee.»

Siin on Ilona modellid:

Noniii Estonia võrkpallinaiskond. Foto: Triin Haidla

Tiimi liikmed vasakult paremale: Kadri Kruus-Magomedov​, Triin Haidla​, Kati Nelis, Tiivi Püvi, Anneli Saal, Evely Karvak, Evely Heliste, Keesi Pära.

Tegemist on üle kümne aasta koos mänginud võrkpallinaiskonnaga Noniii Estonia, kes esindab Eestit ka rahvusvahelistel veteranide võistlustel. Vanusel pole piire!