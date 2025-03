Tööintervjuud võivad vahel tunduda lausa kehavälise kogemusena. Võib juhtuda, et unustad enda varasemad tööalased kogemused, ajad sõnad sassi või ütled midagi, mida sa isegi ei teadnud, et su aju suudab välja mõelda. Samal ajal armastavad intervjueerijad esitada ootamatuid küsimusi. Kuid kas tead, et on teatud küsimusi, mida potentsiaalsed tööandjad ei tohiks esitada?