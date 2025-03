PILK PEALE Selline on Meghani ja prints Harry tavaline õhturutiin

Hiljutises intervjuus rääkis Meghan, et temal ja Harryl on igal õhtul pärast Archie ja Lili magamaminekut oma väike rituaal – nad naudivad jooki ja räägivad oma päevast, samal ajal kui valmistavad köögis lastele järgmiseks koolipäevaks lõunat. «Ma arvan, et kõik samaealiste lastega vanemad teavad, et see etapp on üks lõputu kordus,» ütles Meghan intervjuus.