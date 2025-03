SUUR GALERII Vivian Vau kingasalong tähistas glamuurselt ja värvikalt 20. sünnipäeva

Just Viviani vanaema oli see, kes uskus ettevõtmise edusse ja oli nõus ettevõtte alustamiseks vajaminevat pangalaenu tagama oma majaga. Majaga, kus nad vanaisaga elasid ja mille nad ise olid oma kätega ehitanud. VAUpeo aukülalisena sai Viviani vanaema selle aplausi osaliseks. Vivian tõdeb, et kindlasti tajub ta oma vanaema usalduse ulatust nüüd palju paremini kui toona.