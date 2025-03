Meghan Markle saadab Briti kuningaperele valusa sõnumi, mida on raske alla neelata

Meghan Markle’i meediaprojektid ei ole jätnud kedagi külmaks. Kuigi tema elustiilisaade «With Love, Meghan» sai kriitikutelt karmi hinnangu, on see vaatamata kõigele tõusnud Netflixi vaadatuimate saadete hulka. See on paljuski tingitud nähtusest, mida on hakatud nimetama hate-watch’iks – vaatajad jälgivad saadet kriitilise pilguga, kuid see vaid kasvatab selle populaarsust.