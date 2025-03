Prints Harry salajased viisadokumendid avalikustati – võtmeküsimus narkootikumide kohta jääb siiani vastuseta

Konservatiivne mõttekoda Heritage Foundation algatas juriidilise vaidluse, et teha prints Harry viisaavaldus avalikuks, viidates tema autobiograafias «Spare» tehtud ülestunnistusele kokaiini, marihuaana ja psühhedeelseente tarbimise kohta. Heritage Foundation väitis, et prints Harry kas sai erikohtlemise Biden’i administratsioonilt või ei olnud oma immigratsioonivormis aus.

Kohtudokumentides on öeldud: «Hagejad väidavad, et dokumendid tuleks avalikustada, et taastada avalikkuse usaldus valitsuse vastu või selgitada, kas hertsog sai eelistatud kohtlemist või mitte. See spekulatsioon ei viita siiski ühelegi tõendile valitsuse väärkäitumise kohta.»