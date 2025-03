Eestlannad pihivad: kümme asja, mida mehed voodis teevad ja naised tegelikult vihkavad

Siin on eesti naiste välja toodud «seksikad trikid», mida mehed sageli voodis teevad, arvates, et naised neid armastavad. Paraku pole see nii ja tegelikult võiksid need kombed ja harjumused igaveseks ajaloohämarusse kaduda. ​Kallid mehed – ärge uskuge kõike, mida pornos näete või sõbrad räägivad. Kui tahad naisele päriselt meeldida, on selleks kaks võlusõna: küsi ja kuula.