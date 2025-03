Kui sa oled avastanud, et su naba lõhnab veidi kahtlaselt, pole sa üksi. Kuigi see pole just teema, millest kohvipausi ajal vestelda, on haisev naba üllatavalt levinud ja sellel on mitu lihtsat (või veidi kummalist) põhjust. Õnneks pole enamik neist midagi tõsist – enamasti on süüdi unarusse jäänud hügieen või natuke liiga entusiastlik bakterikoloonia. Uurime välja, miks su naba lehkab ja kuidas seda piinlikku olukorda lahendada.