INTERVJUU 30ndates karjääripöörde teinud Marleen: naised võiksid olla julgemad

Samuti on elu õpetanud, et sõnadel on väga suur jõud. Viie minutiga on võimalik hävitada suhe, mida oled ehitanud mitu aastat. Seetõttu leian, et juhina on eriti oluline mõista oma inimesi ning mitte lasta emotsioonidel võitu saada. Praegu vastsündinute intensiivraviosakonnas töötades tunnen, et meie meeskond on ülitugev. Meie juures töötades peab olema meeskonnamängija. Peab olema julgust otsuseid vastu võtta. Vastsündinutega töötades tuleb olla ülimalt tähelepanelik. Väga täpselt on vaja märgata, mis ja kellel muutub. Mulle tohutult meeldib siinne õdede ja arstide koostöö. Kui arst annab raskes situatsioonis tagasisidet ja kiidab meeskonda, on sõna «aitäh» kirss tordil. Ma pean oma meeskonnast väga lugu, nad on tõelised professionaalid.