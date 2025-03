ÄRA RIKU TERVIST Põhjused, miks unustame vett juua ja millist kahju see kehale teeb

Vesi on elu alus, kuid ometi unustavad paljud inimesed päeva jooksul piisavalt juua. Mõni ei tunne lihtsalt janu, teisel on pidevalt rutt taga ja kolmas joob teadlikult vähe, et vältida avalike vetsude külastamist. Miks see nii on ja milliseid tagajärgi võib veepuudus kehale tuua?