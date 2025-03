Meghan paljastas nutika nipi, mis hoiab tema ja Harry abielu särtsakana

Meghan Markle ja prints Harry on olnud avalikkuse tähelepanu all juba oma suhte algusest peale. Kui paljud paarid kurdavad, et abielu muudab suhet ja igapäevaelu mured võtavad romantikalt särtsu, siis Sussexi hertsog ja hertsoginna on leidnud viisi, kuidas oma armastus värskena hoida.