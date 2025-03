FOTOD Kes olid kohal ja mida kandsid? Nora Isle’i glamuurset moepidu külastasid säravad staarid

Tallinna Kaubamaja Naistemaailma valik on täienenud uue ja särava kodumaise moebrändiga Nora Isle. Kolm aastat tagasi disainer Mariann Saare loodud Eesti rõivabränd on tuntud oma julgete lõigete ja efektsete kangaste poolest, tuues igasse päeva killukese glamuuri ja sära. Nüüd on Nora Isle’i kollektsioon esimest korda kättesaadav ka Kaubamaja klientidele.