VIDEO «Ta on hull!» Eestlasest ahistajaga kimpus olnud erootikastaar haaras relva

OnlyFansi staar, kes kiitles veebis, et tal on krüptovaluutas 20 miljonit dollarit, tiriti röövlite kolmiku poolt voodist välja – nad hoidsid teda pantvangis, kuni naine avas nende pihta tule ja sundis nad põgenema. Sama naine on juba aastaid kimpus olnud Eestist pärit mehega.