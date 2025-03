Seks on füüsiline, kaloreid põletav tegevus ja nagu iga trenni puhul, on siingi vaja vett juua. Piisav veehulk parandab verevoolu, mis omakorda toetab erektsiooni. Lisaks võib veepuudus mõjutada testosterooni tootmist, mis on oluline seksiisu ja rahulduse jaoks.