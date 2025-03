Arst: see on kõige halvem asend magamiseks

Uni on meie keha jaoks hädavajalik puhkuseperiood, mis võimaldab organismil taastuda ja end parandada. Vale magamisasend võib aga põhjustada lihas-, luu- või närvikahjustusi, mõjutades nii tervist kui ka elukvaliteeti. Kõige tervislikumad magamisasendid on kas selili või külili, kuid oluline on ka voodipesu ja magamiskeskkond tervikuna. Kui need tegurid on paigas, paraneb nii une kvaliteet kui ka väheneb vigastuste oht.