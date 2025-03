25 aastat tsölibaadis elav naine on sünnitanud 14 last: üksindus on minu loomulik olek

USA-st pärit Suleman jagas hiljuti ajakirjale People antud intervjuus avameelselt oma isiklikku elu, rõhutades, et on juba veerand sajandit elanud tsölibaadis ja see on olnud tema teadlik valik. «See on asi, mille üle olen uhke. Minu kui romantilise aseksuaalse inimese jaoks on selline elustiil ideaalne. Ma ei muudaks seda mingi hinna eest,» tunnistas ta.