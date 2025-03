VÕIMALIK VAID USAs Florida naist süüdistatakse uskumatu «relvaga» mehe näo lõikumises

Juhtum algas siis, kui kannatanu Martin Milburn väitis, et üks mees oli teda poes kõnetanud ja teinud märkuse tema sõiduki kohta. Milburn küsis seejärel Serdahlilt, kas ta on selle mehega koos.

«Lõikehaav oli märkimisväärne ja paistis, et see jätab armi,» ütles ametnik.

Milburn tuvastas Serdahli ründajana, mille järel loeti naisele ette tema õigused. Kui ametnik küsis Serdahlilt, mis juhtus, vastas naine, et Milburn oli tema vastu ebaviisakas ja lugupidamatu, seisab arreteerimisprotokollis.

Arreteerimisprotokolli kohaselt väitis Serdahl, et Milburn kutsus teda ühel hetkel sõimusõnaga.

Milburn ütles abišeriffile, et ta oli poes jooki ostmas ning ainus asi, mida ta Serdahlilt küsis, oli et kas ta tunneb meest, kes oli väljas.

Milburni sõnul vastas Serdahl, et see on tema mees, pööras ümber ja lõi teda Pringlesi purgiga kulmu kohale, seisab protokollis.