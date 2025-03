Ema šokeeriv hoiatus: võõra inimese musi tõttu jäi mu laps pimedaks

Michelle Saaiman ei osanud uneski näha, et tema kaheaastane tütar Juwan võib kaotada silmanägemise lihtsalt kellegi süütu musi tõttu. Kõik algas esmapilgul tavalise silmapõletiku sümptomitega, kuid ema märkas peagi, et midagi on tõsiselt valesti.