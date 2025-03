Eksklusiivses intervjuus ajakirjale Us Weekly Tribeca Untitled Space’i galeriis toimunud üritusel «UPRISE 2025: The Art of Resistance» rääkis Delvey, et on just saanud oma korteri pärast seda, kui elas New Yorgi osariigis koos publitsist Kelly Cutrone’iga. «Oma koju kolimine saab olema põnev,» ütles ta laupäeval, 8. märtsil. «See on olnud vaid kaks nädalat. Mu sõbrad käisid juba külas, tegid mu juukseid soengusse ja me valmistusime koos. Kõik on veel segamini. Ma alles pakin lahti, hangin mööblit ja korraldan kõike. On nii tore olla taas täiskohaga linnas.»