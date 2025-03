KIBE TÕDE Põhjus, miks tasuks pidžaamad minema visata

«Need ei ole lihtsalt ööriided,» selgitas rohkem kui 20-aastase kogemusega suhteekspert. «Need on signaal. Kui keegi asendab võrgutamise fliiskombinesooniga, ei hinda ta enam külgetõmmet, vaid mugavust.» Bromley rõhutas, et see pealtnäha süütu muutus imbub märkamatult ka suhte teistesse aspektidesse. Keegi ei soovi, et voodielu hääbuks.

Tegelikult on uuringud leidnud, et alasti magamine tuleb intiimsusele kasuks. Üks küsitlus väitis, et 57 protsenti paaridest, kes magavad alasti, on oma suhtes õnnelikumad, võrreldes nendega, kellel on mõni hilp ihu katmas.