Naine arvas, et kohtas oma elu armastust – tõde oli masendav

Ehkki me oleme kuulnud omajagu lugusid armukelmidest, ei paista ohvreid sellest vähemaks jäävat. Ka üksikema Katie Powell tutvus Tinderis mehega, kes tundus olevat liiga hea, et olla tõsi. Ja kahjuks see polnudki tõsi – naine kaotas lisaks armuillusioonidele ka üle 35 000 euro.