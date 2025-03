Õnneliku suhte saladus: kallima tujul on sinu tervisele oluline mõju

Hiljuti ajakirjas Psychoneuroendocrinology avaldatud uuringus leiti, et partneri hea tuju võib muuta ka sind õnnelikumaks. Teadlased analüüsisid 321 Saksamaalt ja Kanadast pärit paari andmeid ning avastasid, et kui inimese partner oli tavapärasest rõõmsameelsem, langes nende enda kortisoolitase – see on hormoon, mis on seotud stressiga. Seda isegi juhul, kui nad ise end väga hästi ei tundnud, vahendab New York Post.