Saate fännid ei ole videost just vaimustuses. Kommentaarid nagu «Miks Heidi alandab teist naist?» või «See on lihtsalt kiusamine!» on levinud üle erinevate platvormide. Paljud toovad paralleele Ameerika tippmodelli saate («America's Next Top Model») varasemate skandaalidega, kus saatejuht Tyra Banks sai kriitikat just sarnaste alandavate olukordade pärast. «Kas me ei tühistanud juba Tyrat sellepärast ära?» küsivad paljud.