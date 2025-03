ARMAS SEGADUS Lapse reaktsioon ema kaksikõele sulatab miljoneid südameid

Hiljuti Instagramis jagatud videos on segaduses ringi vaatav Amaya, kes oma ema kõrval veel täpselt samasugust naist näeb. Tüdruku nägu reedab puhast hämmingut – ta vaatab kord üht, siis teist naist, püüdes aru saada, kuidas ema ühtäkki kahekordseks on muutunud. Nähes lapse siirast segadust, ei suuda kaksikõed naeru tagasi hoida. Lõpuks, kui Amaya taipab, et tegemist on tema tädiga, sirutab ta käed välja ja kallistab teda soojalt.