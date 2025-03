AJASTU LÕPP? Hollywoodi stiiliikoon George Clooney näeb uue soenguga tundmatu välja

Tema hõbehallist soengust on saanud tema ikooniline tunnusmärk, mis on inspireerinud paljusid mehi aktsepteerima oma loomulikku välimust. See on ka osa Clooney ajatust stiilist – hoolitsetud, enesekindel ja alati väärikas. Kui paljud staarid püüavad ajahambale vastu võidelda, siis Clooney on alati olnud vananemise suhtes rahulik, kandes oma halli juukseid ja kortse uhkusega. Ta on korduvalt rõhutanud, et ei kavatse iluoperatsioonidele või noorenemisprotseduuridele alluda, sest tema arvates peitub tõeline sarm enesekindluses ja loomulikus vananemises.