EI MINGIT PORGANDIT! Teadlased on avastanud uue viisi, kuidas silmade tervist hoida

«Meie uuring näitab, et pistaatsiapähklid pole mitte ainult maitsev snäkk, vaid need võivad olla ka suurepärased silmadele,» ütles dr Tammy Scott, uuringu juhtiv autor ning teadusuuringute ja kliinilise neuropsühholoogia spetsialist. «Süües iga päev väikese koguse, aitab see kaitsta nägemist, eriti vananedes.»

Vanusega seotud maakuli degeneratsioon on haigus, mis kahjustab järk-järgult silma võrkkesta osa, mis vastutab terava keskse nägemise eest. Kui see halveneb, on inimesel üha raskem näha asju otse enda ees, vahendab New York Post.