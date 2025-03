SEKS JA NUMBRID «Olen neljakümnendates eluaastates ning olnud aastaid koos imelise mehega, kuid...»

Siiski on üks statistiline näitaja, mis näib olevat vägagi oluline: kui paljude inimestega oleme maganud. Paljudele võib tunduda lapsikuna, et mis sellest ikka jälgida, kuid ometi hoiavad nii mõnedki täiskasvanud selle kohta oma telefonis nimekirja. Isegi kui arvu teadlikult ei jälgita, omistatakse sellele sageli märkimisväärne tähtsus.

Nädalavahetusel kirjutas üks naine The Daily Telegraphi nõuanderubriiki «The Midults»​, väljendades muret oma partnerite arvu pärast. «Ma soovin, et ma poleks maganud nii paljude meestega,» kirjutas ta. «Olen neljakümnendates eluaastates ning olnud aastaid koos imelise mehega, kuid mind on järsku hakanud painama kõik need kehad, eriti kuna enamik neist seksuaalkogemustest olid mitterahuldavad. Ma ei tea, miks see mind järsku häirima hakkas.»