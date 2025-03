KEVAD GARDEROOBI Mammu Couture'i uus looming maitseb nagu päike ja sidrunid

Kui talve hallus on lõpuks hajunud ja käes on esimene kevadine päike, kutsub Mammu Couture meid unistama ühest tõeliselt stiilsest puhkusest. Kujutle end jalutamas mööda Capri päikeseküllaseid tänavaid – meri sillerdab, sidrunipuud lõhnavad ja su sammud on sama kerged kui tuules mänglev siid. Just sellise muretu ja võrgutava meeleolu toob Tallinn Fashion Weeki lavale Mammu Couture’i uus kollektsioon «Capri Kapriis».