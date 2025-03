Charles III endine kokk põhjendab otsekoheselt, miks Meghani uus sari küünemustagi väärt pole

Netflixis ilmunud Meghan Markle'i elustiili- ja kokandussari on saanud nii palju halba ja negatiivset kriitikat, et seda vaadatakse juba seetõttu, et selle viletsas kvaliteedis ja olematus sisus oma silmaga veenduda. Kuningas Charles III endine kokk vaatas need osad isiklikult ära ja andis teada, miks seriaal on just nii halb, et vaatamine nõuab lausa pingutust.