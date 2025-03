MIS SIIS NÜÜD? Luigi Mangione seksiskandaali kuulujutud põhjustasid internetis tõelise kaose

26-aastast Luigi Mangionet süüdistatakse UnitedHealthcare’i tegevjuhi Brian Thompsoni mõrvas, mis leidis aset 2024. aasta detsembris Manhattanil hotelli ees. Talle on esitatud 11 süüdistust, sealhulgas esimese astme mõrvas, mis on seotud terrorismiga, teise astme mõrvas, ahistamises ja relvaseaduse rikkumises.

Pärast tema vahistamist on internetis tekkinud tohutu huvi tema isiku vastu. Iga väiksemgi detail tema elust tekitab sotsiaalmeedias spekulatsioone. Tema viimane kohtuistung 21. veebruaril tõi kohtumaja ette hulgaliselt toetajaid, kes ootasid tunde, et teda näha. Mangione internetikuulsus on kasvanud sedavõrd, et temast on saanud vastuoluline seksisümbol – mis paljude arvates on äärmiselt häiriv.