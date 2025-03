Meghan Markle on hoidnud oma soengu- ja meigirutiini ning lemmikud ilutooted suuremalt jaolt enda teada. Kui aga vaadata tähelepanelikult, siis on temalt õppida nii mõnedki ilunipid. Pärast prints Harryga abiellumist muutis ta oma välimuse rafineeritumaks, kuid ta on suutnud siduda sujuvalt kuninglikud traditsioonid ja isikliku stiili. Heida allpool pilk peale tema ilusaladustele!