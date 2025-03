Näo pesemine on nahahoolduse nurgakivi, mistõttu tasub seda teha hoolikalt. Kuid kas sa oled kunagi mõelnud sellele, kui kaua sa tegelikult oma puhastusvahendit nahal hõõrud? Kas vaid paar sekundit või võtad selleks rohkem aega? Selgub, et pesemisaeg mõjutab oluliselt seda, kui puhas su nahk on.