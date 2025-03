PÕHJUS MURETSEMISEKS? Tihti parfüümides esinev koostisosa võib põhjustada tõsiseid terviseprobleeme

Erinevatel ftalaaditüüpidel on erinevad kasutusvõimalused. Dibutüülftalaat (DBP) muudab plastid paindlikumaks ja seda on kasutatud küünelakkides, et vältida pragunemist. Dimetüülftalaat (DMP) lisab samuti elastsust ja seda leidub juukselakkides. USA toidu- ja ravimiameti (FDA) sõnul ei kasutata enam DBPd ega DMPd nii laialdaselt, kuid dietüülftalaat (DEP), mida kasutatakse parfüümides erinevate lõhnade sidumiseks, on endiselt levinud ning eksperdid soovitavad sellest hoiduda.