PUUST JA PUNASEKS Naised ja mehed armuvad täiesti erinevalt! Vaata, kes armub kiiremini

Austraalia riikliku ülikooli teadlased küsitlesid 808 noort täiskasvanut 33 riigist, et uurida soolisi erinevusi romantikas.

Tulemused näitasid, et keskmine mees vajab armumiseks veidi üle nelja nädala, samas kui naistel võtab see märkimisväärselt rohkem aega.

«Naiste keskmine armumise progresseerumise skoor oli 1,92 kuud pärast romantilise suhte algust, samas kui meestel oli see 0,98 kuud, mis viitab sellele, et mehed armuvad umbes ühe kuu võrra kiiremini kui naised,» seisab teadlaste artiklis, mis avaldati eelmisel kuul ajakirjas Biology of Sex Differences.

Lisaks sellele, et mehed armuvad kiiremini, armuvad nad ka sagedamini. Uuringu põhjal olid mehed olnud armunud keskmiselt 2,6 korda, samas kui naiste puhul oli see number 2,3.

Kõik uuringus osalenud olid vanuses 18–25 eluaastat.

Arvestades, et keskmine osaleja oli vaatamata oma noorele eale juba mitu korda armunud, viitab uuring sellele, et romantiline armastus on üsna tavaline nähtus. Paljud neist noortest kogevad tõenäoliselt elu jooksul armumist veel mitu korda.

Samas selgus uuringust, et kuigi mehed armuvad kiiremini ja sagedamini, kogevad naised tugevamaid tundeid, kui nad lõpuks suhteks valmis on.

«Naised näitasid kõrgemat romantilise armastuse intensiivsust, suuremat pühendumust ja suuremat armastatu prioritiseerimist kui mehed,» märkisid teadlased.

«Mehed armuvad kiiremini kui naised, sest meessoost isendite jaoks on evolutsiooniliselt olulisem pigem potentsiaalsete partnerite kvantiteet kui kvaliteet, samas kui naiste puhul on vastupidi,» selgitasid nad. «See on kooskõlas ka partneri valiku sooliste erinevustega – naised on kaaslase valikul valivamad kui mehed.»